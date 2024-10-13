В Израиле заявили, что не допустят «Хезболлу» в приграничные районы Ливана

Израиль не допустит возвращения сил шиитское группировки «Хезболла» в приграничные районы на юге Ливана даже после завершения наземной операции израильской армии. Об этом заявил министр обороны Йоав Галант, передает РИА Новости.

По его словам, армия Израиля сейчас уничтожает подземную инфраструктуру и туннели группировки на первой линии от границы с Израилем.

«Мы не только уничтожим все эти места, но и не позволим террористам вернуться туда», — заключил Галант.

13 октября «Хезболла» заявила о новой попытке проникновения израильских военных в Ливан. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в свою очередь предостерегала жителей юга Ливана от возвращения в свои дома и на оливковые поля из-за интенсивных обстрелов.

23 сентября израильская армия объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. 28 сентября лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута.

Ранее в Ливане заявили о новой попытке армии Израиля проникнуть в страну.