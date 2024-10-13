В Минобороны Израиля раскрыли состояние арсенала «Хезболлы»

В распоряжении ливанского шиитского движения «Хезболлы» осталось менее трети ракет и снарядов от довоенного арсенала организации. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант на заседании кабинета министров, его слова передает ТАСС.

«У террористической организации осталось менее трети имевшихся у нее ракет и снарядов», — отметил Галант.

Такую оценку Галант вместе с начальником Управления стратегического планирования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-майором Элиэзером Толедано представил в воскресенье израильскому кабинету министров.

В ходе доклада кабинету министров глава министерства обороны Израиля заявил, что операция в южном Ливане имеет очень четкие цели. Галант подчеркнул, что «все идет по плану». Глава израильского оборонного ведомства отметил, что в ходе наземных маневров фиксируются немногочисленные прямые контакты с противником.

23 сентября ЦАХАЛ объявил о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане.

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован в результате авиаудара. В ходе операции Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

Что не так с названием операции «Стрелы севера», на чьей стороне преимущество и как «второй фронт» скажется на действиях Израиля на первом фронте, в Палестине, рассказывает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее Израиль призвал жителей ливанских деревень эвакуироваться.