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ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами

СЦКК: Горловку обстреляли 12 снарядами, в том числе кассетными

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку 12 снарядами натовского калибра 155 миллиметров, в том числе кассетными, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 12:35 (совпадает с мск ».) — населенный пункт Катериновка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)», — говорится в публикации.

По данным СЦКК, в 16:15 был еще раз обстрелян населенный пункт Катериновка, сообщалось о трех снарядах калибром 155 миллиметров. В организации уточнили, что он был кассетным.

6 октября сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли Петровский район Донецка и Горловку, выпустив по ним 14 снарядов «натовского» калибра 155-миллиметров. ВСУ задействовали в том числе и кассетные снаряды.

Ранее жительница Горловки рассказала о ранении детей при обстреле ВСУ.

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