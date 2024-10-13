На фоне облав на мужчин случайный военный распугал клиентов автозаправки в Киеве

В Киеве автозаправка Socar, на которую накануне был рейд военкомов, практически опустела, пишет газета «Страна.ua».

Издание отмечает, что машин на АЗС мало.

«Когда на АЗС заехал случайный военный заправиться, несколько гражданских мужчин покинули заправку», — сообщает газета.

Облаву на АЗС в Киеве 12 октября военкомы устроили вместе с полицией. Акция стала продолжением аналогичных действий отделов территориальных центров комплектования (т.е. военкоматов)) ВСУ, которые начались в пятницу, 11 октября. Тогда во время концерта «Океана Эльзы» в Киеве «полсотни военкомов» устроили облаву на мужчин. В сети появились многочисленные видео, где молодых людей пытаются насильно задержать под крики «Позор!». На следующий день группа военкомов организовала проверку мужчин призывного возраста на концерте стендап-комика Антона Тимошенко в городе Черкассы в центральной части страны. 12 октября стало известно о рейдах по отлову призывников в общественных местах Киева, Одессы и Кривого Рога. Мужчин задерживали в том числе в торговых центрах, на заправках и в спортклубах. 13 октября сообщалось о рейде военкоматов на курорте Буковель.

Ранее в Харькове военкомы попытались затащить 16-летнего подростка в свой микроавтобус.