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Минобороны РФ показало видео с уничтожением дронами минного шлагбаума ВСУ в зоне СВО

МО РФ: операторы дронов уничтожили минный шлагбаум ВСУ в Харьковской области

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Запад» уничтожили украинский минный шлагбаум в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ, публикуя видеозапись работы российских военных.

В оборонном ведомстве рассказали, что операторы дронов не только уничтожают военную технику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ), но и выполняют задачи инженерного обеспечения по разминированию местности.

Во время воздушной разведки был обнаружен минный шлагбаум из противотанковых мин около дороги, которая ведет к позициям ВСУ. Российские операторы БПЛА сбросили боеприпасы на минное заграждение и ликвидировали его.

На кадрах видно, как беспилотник подлетает к противотанковым минам ТМ-62, которые лежат поперек дороги, и сбрасывает на них гранату, в результате чего они взрываются.

12 октября Минобороны РФ сообщило, что десантники-операторы БПЛА уничтожили на Каховском направлении 13 гаубиц М777 при помощи управляемых снарядов «Ланцет». В ведомстве добавили, что успешно поражать вражеские гаубицы помогают разведывательные беспилотники Zala.

До этого расчет БПЛА группировки войск «Днепр» с помощью ударных FPV-дронов уничтожил спутниковые антенны Starlink ВСУ на правом берегу Днепра.

Ранее украинские военные навели на себя российский БПЛА, снимая ролик для TikTok.

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Операция на Украине
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