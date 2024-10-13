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В сеть попало последнее видео попавшего в окружение солдата ВСУ

Попавший в окружение военный ВСУ записал последнее видео для родственников

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Reuters

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавший в окружение, записал последнее видео для родственников. Кадры опубликовал Telegram-канал Military Theme Z.

На видео украинский военный показывает, что происходит вокруг, и сообщает, что он «с пациками» попал в окружение. За кадром слышна русская речь и звуки взрывов.

«Короче, ждем... Всех люблю», — говорит украинец, после чего видеозапись обрывается.

На каком участке фронта был записан ролик — неизвестно.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что около 1500 военнослужащих ВСУ попали в окружение в районе села Ольговка Курской области. Отмечается, что это произошло в результате второго этапа российского контрнаступления.

Вооруженные силы РФ пытаются вытеснить ВСУ с позиций в Курской области, однако украинская армия «удерживает определенные рубежи», заявил президент Украины Владимир Зеленский. По данным киевских СМИ, наступление на левом фланге создало угрозу окружения для подразделений ВСУ. Заявление Зеленского прозвучало на фоне сообщений от командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, который объявил об освобождении 19 населенных пунктов в Курской области.Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в сети появилось видео, записанное воюющим на стороне ВСУ французом.

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