В Харькове военкомы попытались затащить 16-летнего подростка в свой микроавтобус

В Харькове сотрудники ТЦК (территориальных центров комплектования, т.е. военкоматов) попытались посадить в свой микроавтобус подростка, передает агентство УНИАН.

По его данным, юноше 16 лет. Прохожим удалось «отбить» его от военкомов.

Рейды ТЦК продолжаются на Украине уже несколько дней. 11 октября во время концерта «Океана Эльзы» в Киеве «полсотни военкомов» устроили облаву на мужчин. В сети появились многочисленные видео, где молодых людей пытаются насильно задержать под крики «Позор!». На следующий день группа военкомов организовала проверку мужчин призывного возраста на концерте стендап-комика Антона Тимошенко в городе Черкассы в центральной части страны. Тогда же стало известно о рейдах по отлову призывников в общественных местах Киева, Одессы и Кривого Рога. Мужчин задерживали в том числе в торговых центрах, на заправках и в спортклубах. 13 октября сообщалось о рейде военкоматов на курорте Буковель.

Ранее в Одессе попытались мобилизовать машиниста движущегося трамвая.