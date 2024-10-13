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Стало известно об участии охраны президента Украины в боях в Дзержинске

Пушилин: личный состав охраны президента Украины участвует в боях в Дзержинске

Полк охраны украинского президента Владимира Зеленского принимает участие в боях в Дзержинске (украинское название — Торецк). Об этом в беседе с главой Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным рассказал один из командиров штурмового подразделения с позывным Остап.

«Все ротации завозят, все с Константиновки. Сегодня завалили «зайчика» (военнослужащего полка охраны — «Газета.Ru») МТМ-кой (с применением миномета — «Газета.Ru»). 101-й полк охраны президента. Представьте, если там уже полк охраны на передний край выкинули на Дзержинск, я думаю, ситуация там у них не совсем хорошая», — рассказал российский военнослужащий.

По словам Остапа, у него есть информация о том, что сотрудники ТЦК (территориальных центров комплектования, аналог военкомата) на Украине продолжают мобилизационные рейды.

До этого Пушилин рассказал, что в боях за Дзержинск участвует 132-я бригада. Столкновения с противником происходят уже в черте города. Глава ДНР также рассказал, что ему удалось составить представление о мирных жителях Дзержинска и их морально-психологическим состоянием. Кроме того, чиновник определился с количеством мест в пунктах временного размещения.

Ранее Пушилин рассказал, к чему приведет взятие Торецка.

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