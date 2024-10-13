Действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области соответствуют бандитским принципам нынешнего Киева. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«То, что касается вывоза нашей сельхозтехники, бытовой техники и так далее из районов Курской области, это соответствует бандитским принципам неонацистского режима нынешнего Киева», — заявил он.

По мнению сенатора, действия ВСУ в Курской области раскрывают истинное лицо режима президента Украины Владимира Зеленского. Карасин подчеркнул, что эти действия найдут должную оценку в международном сообществе.

Также сенатор отметил, что «у всего российского народа вызывает гнев» действия ВСУ в Курской области.

До этого глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева сообщила, что военнослужащие украинской армии вывезли на Украину сельскохозяйственную технику с территорий района. По ее словам, район оказался полностью разграблен, та техника, которую украинские военные не успели вывезти, была сожжена.

Ранее ВСУ усилили репрессии в Курской области.