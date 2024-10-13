Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская авиация нанесла удар по ВСУ в курском приграничье

Минобороны РФ: ВКС России нанесли удар по ВСУ в курском приграничье

close
Министерство обороны России

Министерство обороны России сообщило, что самолет Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации нанес удар по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

Удар был нанесен по опорному пункту и скоплению личного состава ВСУ.

Отмечается, что цели были уничтожены.

Также в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие группировки «Север» уничтожили две бронированные машины Вооруженных сил Украины ударом с беспилотника «Иноходец» в Курской области. Кроме того, министерство обороны России сообщило, что российские войска поразили инфраструктуру военного аэродрома Вооруженных сил Украины и склады беспилотников. 8 октября британская газета The Guardian писала, что ВС РФ поразили гиперзвуковыми ракетами крупнейшую украинскую авиабазу в Хмельницкой области в городе Староконстантинове. Это произошло на следующий день после анонса Нидерландами поставок Украине истребителей F-16 в ближайшие месяцы.

Ранее штурмовики Су-25 ВКС России сорвали ротацию ВСУ в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами