Министерство обороны России сообщило, что самолет Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации нанес удар по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

Удар был нанесен по опорному пункту и скоплению личного состава ВСУ.

Отмечается, что цели были уничтожены.

Также в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие группировки «Север» уничтожили две бронированные машины Вооруженных сил Украины ударом с беспилотника «Иноходец» в Курской области. Кроме того, министерство обороны России сообщило, что российские войска поразили инфраструктуру военного аэродрома Вооруженных сил Украины и склады беспилотников. 8 октября британская газета The Guardian писала, что ВС РФ поразили гиперзвуковыми ракетами крупнейшую украинскую авиабазу в Хмельницкой области в городе Староконстантинове. Это произошло на следующий день после анонса Нидерландами поставок Украине истребителей F-16 в ближайшие месяцы.

Ранее штурмовики Су-25 ВКС России сорвали ротацию ВСУ в Курской области.