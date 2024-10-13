Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ТАСС сообщил, что ВСУ усилили репрессии в Курской области

ТАСС: ВСУ усилили репрессии в Курской области из-за ситуации на фронте

close
Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

Украинские военнослужащие, под контролем которых находится ряд населенных пунктов Курской области, усилили репрессии против мирных жителей из-за ситуации на фронте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«ВСУ обозлились на местное население из-за ситуации на фронте. Усилились репрессии», — сказал он.

Украинские подразделения вторглись в Курскую область утром 6 августа. С 9 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

13 октября глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева заявила, что военнослужащие Вооруженных сил Украины вывезли сельскохозяйственную технику с территорий района.

Накануне ТАСС рассказал о преступлениях украинских военных в регионе.

Ранее сообщалось об освобождении из плена 56 жителей Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами