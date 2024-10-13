ТАСС сообщил, что ВСУ усилили репрессии в Курской области

Украинские военнослужащие, под контролем которых находится ряд населенных пунктов Курской области, усилили репрессии против мирных жителей из-за ситуации на фронте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«ВСУ обозлились на местное население из-за ситуации на фронте. Усилились репрессии», — сказал он.

Украинские подразделения вторглись в Курскую область утром 6 августа. С 9 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

13 октября глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева заявила, что военнослужащие Вооруженных сил Украины вывезли сельскохозяйственную технику с территорий района.

Накануне ТАСС рассказал о преступлениях украинских военных в регионе.

Ранее сообщалось об освобождении из плена 56 жителей Курской области.