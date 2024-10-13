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Папа Римский прокомментировал удар Израиля по базам ООН в Ливане

Папа Римский призвал к уважению миротворцев ООН после обстрелов их баз Израилем

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Ali Alloush/Reuters

Папа Римский Франциск отреагировал на обстрел армией Израиля баз контингента ООН в Ливане, призвав к уважению миротворческих сил. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я продолжаю с беспокойством следить за тем, что происходит на Ближнем Востоке. Я еще раз призываю к немедленному прекращению огня на всех фронтах», — заявил понтифик.

10 октября стало известно, что Главный штаб Временных сил ООН в южном Ливане и опорные пункты миротворческих сил неоднократно подвергались обстрелам со стороны Израиля. Двое миротворцев получили ранения при обстреле танком Израиля наблюдательного пункта сил ООН.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал генсека ООН Антониу Гутерриша вывести миротворцев из зоны боевых действий на юге Ливана для их же безопасности, но они отказались покинуть свою позиции.

Ранее МИД РФ осудил нападение Израиля на Ливан.

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Операция Израиля в Ливане
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