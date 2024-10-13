Во Франции раскрыли, почему Зеленский говорит об остановке боев в 2025 году

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможном завершении конфликта в 2025 году носят медийный эффект для того, чтобы не потерять остатки поддержки, на это указали французские политологи Ульрих Буна и Кароль Гримо в материале газеты Le Parisien.

«Зеленский прекрасно понимает, что некоторые представители Запада начинают сомневаться в своей способности поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Установление сроков помогает мобилизовать поддержку, дать перспективу», — заявляет Буна.

В материале газеты также отмечаются «скромные итоги последних зарубежных вояжей и переговоров» Зеленского. Так, например, в Германии и Великобритании украинский лидер получил заверения о намерении продолжать работать на благо «справедливого и прочного мира», но при этом Берлин в 2025 году вдвое сократит объем выделяемых Киеву средств. А встреча с премьер-министром Великобритании Киром Стармером завершилась «без каких-либо обещаний».

По словам Буны, украинские граждане не хотят идти в армию добровольно, более того, участились случаи дезертирства, растет недовольство среди солдат. Политолог отмечает, что население Украины также ожидает сложной зимы, с ударами России по энергетической инфраструктуре.

Гримо в свою очередь подчеркнул, что большую роль в процессе урегулирования будут играть итоги президентских выборов в США. Эксперт напомнил, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп выступает против дальнейшей поддержки Киева. А без финансовой помощи со стороны Вашингтона Зеленскому «придется принять невыгодные условия».

10 октября заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявлял, что фронт украинской армии «посыпался» примерно на 10 участках, поэтому в настоящее время Зеленский переживает «агонию».

Ранее в офисе Зеленского пообещали показать «план победы» украинцам.