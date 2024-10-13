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В Минобороны рассказали об ударах по позициям ВСУ в Курской области

МО РФ: российские силы нанесли удары по позициям ВСУ в Курской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что российские силы нанесли поражение по скоплениям живой силы и техники бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Удары пришлись по районам населенных пунктов Гоголевка, Дарьино, Заолешинка, Ивашковский, Кругленькое, Леонидово, Малая Локня и других.

Также оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белополье, Бунякино, Журавка, Павловка, Ровное, Сумы и других.

Кроме того, Министерство обороны России сообщило, что российские войска поразили инфраструктуру военного аэродрома Вооруженных сил Украины и склады беспилотников. 8 октября британская газета The Guardian сообщала, что ВС РФ поразили гиперзвуковыми ракетами крупнейшую украинскую авиабазу в Хмельницкой области в городе Староконстантинове. Это произошло на следующий день после анонса Нидерландами поставок Украине истребителей F-16 в ближайшие месяцы.

Ранее штурмовики Су-25 ВКС России сорвали ротацию ВСУ в Курской области.

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