Российские бойцы 86 дней удерживали село в ДНР под газовыми атаками

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России в течение 86 дней удерживали позиции в селе Курдюмовка в Донецкой народной республике (ДНР), находясь в блокаде под газовыми атаками. Об этом сообщает RT в своем репортаже.

«Во время боя в Курдюмовке ВСУ обстреливали их опорников более 50 раз за день. Пытались травить газом, из-за чего пришлось дежурить и даже спать в противогазах», — говорится в репортаже.

По данным RT, опорный пункт российских бойцов находился под постоянным обстрелом вражескими дронами «Баба-Яга», которые несколько раз сбрасывали химические боеприпасы.

Как пишет издание, в какой-то момент Курдюмовка оказалась отрезанной ВСУ, подвоз продовольствия был невозможен. Иногда прилетали дроны с водой, сгущенкой и тушенкой. Солдаты рассказали RT, что в основном приходилось брать воду из луж и питаться зерном, которое нашли в сарае.

Блокада длилась 86 дней. Чтобы вывести отряд, военнослужащие выкопали трехкилометровый подземный тоннель.

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