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Российские войска отразили пять контратак ВСУ в Курской области

Минобороны РФ заявило об отражении пяти контратак ВСУ в Курской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Пять контратак подразделений Вооруженных сил Украины отразили в Курской области. Об этом сообщило министерство обороны России.

В сводке ведомства говорится, что подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Толстый Луг и Плехово.

За прошедшие сутки российские войска отразили пять контратак в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Нижний Клин и Покровский, а также одну попытку ВСУ прорваться через госграницу РФ в направлении населенного пункта Новый Путь.

В результате действий сил РФ, украинская армия потеряла до 80 военных, три танка, боевую машину пехоты «Bradley», боевую бронированную машину и четыре автомобиля.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска пытались оттеснить ВСУ с их позиций в Курской области, но, несмотря на это, украинская армия «удерживает определенные рубежи».

Ранее российские военные эвакуировали турецкий бронеавтомобиль из Курской области.

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