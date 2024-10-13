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Силы ПВО РФ сбили две ракеты большой дальности из США

МО: силы ПВО РФ сбили две ракеты «Нептун» большой дальности производства США

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President.gov.ua

Силы противовоздушной обороны РФ сбили две ракеты «Нептун» большой дальности производства США. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Также были сбиты пять реактивных снарядов HIMARS, также производства США, и 36 беспилотников самолетного типа. Где были сбиты эти ракеты, не уточняется.

21 сентября Министерство обороны РФ сообщало, что средства ПВО за сутки сбили 177 дронов, десять снарядов HIMARS и шесть ракет «Нептун».

По данным МО РФ, с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 646 самолетов, 283 вертолета, 33,5 тыс. дронов, 582 зенитных ракетных комплекса, 18,5 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 1472 боевые машины реактивных систем залпового огня, 16 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также 27 тыс. 230 единиц военной автомобильной техники.

Перед этим в селе Петровка Белгородского района дрон-камикадзе атаковал автомобиль.

Ранее российский дрон обошел пикап с РЭБ и атаковал танк.

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