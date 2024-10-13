Силы ПВО РФ сбили две ракеты большой дальности из США

Силы противовоздушной обороны РФ сбили две ракеты «Нептун» большой дальности производства США. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Также были сбиты пять реактивных снарядов HIMARS, также производства США, и 36 беспилотников самолетного типа. Где были сбиты эти ракеты, не уточняется.

21 сентября Министерство обороны РФ сообщало, что средства ПВО за сутки сбили 177 дронов, десять снарядов HIMARS и шесть ракет «Нептун».

По данным МО РФ, с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 646 самолетов, 283 вертолета, 33,5 тыс. дронов, 582 зенитных ракетных комплекса, 18,5 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 1472 боевые машины реактивных систем залпового огня, 16 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также 27 тыс. 230 единиц военной автомобильной техники.

Перед этим в селе Петровка Белгородского района дрон-камикадзе атаковал автомобиль.

Ранее российский дрон обошел пикап с РЭБ и атаковал танк.