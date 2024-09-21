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Российские военные сбили шесть ракет «Нептун»

Средства ПВО за сутки сбили 177 дронов и десять снарядов HIMARS

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КБ «Луч»

Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун». Об этом сообщает министерство обороны России.

Также были сбиты три управляемые авиационные бомбы, 10 реактивных снарядов HIMARS и 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего по данным министерства, с начала специальной военной операции противник потерял 646 самолетов, 283 вертолета и почти 32 тыс. БПЛА.

Министерство обороны РФ также сообщило, что дежурные силы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 101 украинский дрон. Больше всего дронов были перехвачены в Брянской области — 53 штуки. Еще 18 дронов были сбиты над территорией Краснодарского края, пять – над Калужской областью, а также три в Тверской и Белгородской областях и по одному над Смоленской и Курской областями и Крымом. 16 беспилотников были сбиты над акваторией Азовского моря.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.

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