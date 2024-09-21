Российские военные сбили шесть ракет «Нептун»

Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун». Об этом сообщает министерство обороны России.

Также были сбиты три управляемые авиационные бомбы, 10 реактивных снарядов HIMARS и 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего по данным министерства, с начала специальной военной операции противник потерял 646 самолетов, 283 вертолета и почти 32 тыс. БПЛА.

Министерство обороны РФ также сообщило, что дежурные силы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 101 украинский дрон. Больше всего дронов были перехвачены в Брянской области — 53 штуки. Еще 18 дронов были сбиты над территорией Краснодарского края, пять – над Калужской областью, а также три в Тверской и Белгородской областях и по одному над Смоленской и Курской областями и Крымом. 16 беспилотников были сбиты над акваторией Азовского моря.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.