На Украине военкомы начали ходить по гостиницам

В Хмельницкой области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине. — «Газета.Ru») начали ходить по гостиницам. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Другие подробности происходящего не приводятся.

Также сообщалось, что сотрудников ТЦК выставили из львовского ресторана «Соната». В момент, когда на пороге объявился отряд военкомов, там праздновался день рождения. Как передает «Страна.ua», гости заведения вступили с ними в конфликт и с криками «Ганьба!» («позор» по-украински. — «Газета.Ru») вытеснили их на улицу.

12 октября сообщалось, что военкомы проводят рейды по отлову призывников в общественных местах Киева, Одессы и Кривого Рога. Мужчин задерживали в торговых центрах, спортивных клубах и иных общественных местах вплоть до концерта популярной группы «Океан Эльзы». 13 октября стало известно, что рейды также распространились на торгово-развлекательные центры и клубы на Западной Украине.

Ранее на Украине выяснили, зачем ТЦК проводит облавы в клубах и на концертах.