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Российские бойцы освободили поселок на границе ДНР и Запорожской области

«РВ»: ВС РФ освободили поселок Левадное на границе ДНР и Запорожской области

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ освободили поселок Левадное на стыке Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

«Бойцы 336-й гвардейской Белостокской орденов Жукова, Суворова и Александра Невского бригады морской пехоты освободили поселок Левадное на Времевском участке Запорожского фронта», — говорится в сообщении.

По данным источника, российские бойцы прорвали украинскую оборону на этом участке фронта, продвинулись на несколько километров и взяли Левадное штурмом, подняв флаг на его северной окраине.

Военкоры также пишут, что ночью был уничтожен еще один взвод Вооруженных сил Украины, которые предпринимали попытки отступить с позиций за поселком.

8 октября сообщалось, что взятие под контроль ВС РФ западно-донецкой агломерации с центром в Покровске (Красноармейске) может оказать серьезное давление на оборону ВСУ в Запорожской области.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

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