Во Львове жители прогнали сотрудников военкомата из ресторана

Жители Львова выгнали сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) из ресторана, куда те пришли с рейдом. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По данным издания, сотрудников ТЦК выставили из львовского ресторана «Соната». В момент, когда на пороге объявился отряд военкомов, там праздновался день рождения. Как передает «Страна.ua», гости заведения вступили с ними в конфликт и с криками «Ганьба!» («позор» по-украински. — «Газета.Ru») вытеснили их на улицу.

На опубликованном изданием видео запечатлена перепалка женщин с сотрудниками военкомата на улице. Сначала они отказались представляться, затем заявили, что они из Службы безопасности Украины (СБУ). Один из очевидцев произошедшего рассказал, что военкомы требовали у гостей заведения документы, подтверждающие бронь или отсрочку от мобилизации.

12 октября сообщалось, что военкомы проводят рейды по отлову призывников в общественных местах Киева, Одессы и Кривого Рога. Мужчин задерживали в торговых центрах, спортклубах и иных общественных местах вплоть до концерта популярной группы «Океан Эльзы». 13 октября стало известно, что рейды также распространились на торгово-развлекательные центры и клубы на Западной Украине.

Ранее на Украине выяснили, зачем ТЦК проводит облавы в клубах и на концертах.