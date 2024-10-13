Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Львове жители прогнали сотрудников военкомата из ресторана

Жители Львова выгнали из ресторана пришедших с рейдом сотрудников военкомата

close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Жители Львова выгнали сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) из ресторана, куда те пришли с рейдом. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По данным издания, сотрудников ТЦК выставили из львовского ресторана «Соната». В момент, когда на пороге объявился отряд военкомов, там праздновался день рождения. Как передает «Страна.ua», гости заведения вступили с ними в конфликт и с криками «Ганьба!» («позор» по-украински. — «Газета.Ru») вытеснили их на улицу.

На опубликованном изданием видео запечатлена перепалка женщин с сотрудниками военкомата на улице. Сначала они отказались представляться, затем заявили, что они из Службы безопасности Украины (СБУ). Один из очевидцев произошедшего рассказал, что военкомы требовали у гостей заведения документы, подтверждающие бронь или отсрочку от мобилизации.

12 октября сообщалось, что военкомы проводят рейды по отлову призывников в общественных местах Киева, Одессы и Кривого Рога. Мужчин задерживали в торговых центрах, спортклубах и иных общественных местах вплоть до концерта популярной группы «Океан Эльзы». 13 октября стало известно, что рейды также распространились на торгово-развлекательные центры и клубы на Западной Украине.

Ранее на Украине выяснили, зачем ТЦК проводит облавы в клубах и на концертах.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами