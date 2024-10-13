ВСУ вывезли сельхозтехнику из района Курской области

Глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева заявила, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) вывезли на Украину сельскохозяйственную технику с территорий района. Ее слова приводит ТАСС.

«Район полностью разграблен. Сельхозтехника вся вывезена на Украину», — заявила она.

Она также добавила, что та техника, которую украинские военные не успели вывезти, была сожжена.

Агентство ТАСС со ссылкой на военно-следственные органы сообщало, что российские следователи зафиксировали факты расправ над жителями Курской области со стороны украинской армии. Также сообщалось, что житель Курской области обвинил украинских солдат в намеренном уничтожении больницы в приграничном районе. С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее жителей Курской области предупредили о работе системы ПВО.