ВСУ начали частичный отвод сил из Дзержинска в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали частичный отвод своих подразделений из Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По словам собеседника агентства, обстановка для украинских военных в Дзержинске «весьма плачевная», в связи с чем «они вынуждены снова бежать».

«Сейчас наблюдается частичный вывод подразделений из города», — сказал представитель силовых структур.

Он уточнил, что ВСУ действуют по отработанной практике вывода сил малыми группами.

В ночь на 13 октября глава ДНР Денис Пушилин сообщил о своем прибытии в Дзержинск. Подробностями визита в город он пообещал поделиться позднее, однако отметил успехи Вооруженных сил России в населенном пункте.

8 октября советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял, что российские войска взяли под контроль центр и многоэтажную застройку Дзержинска.

Этот город является крупным укрепленным населенным пунктом, в котором ВСУ выстраивали оборону на протяжении многих лет. Кроме того, Дзержинск является крупным железнодорожным узлом и промышленным центром.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения позиций ВСУ в Торецке.