Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ начали частичный отвод сил из Дзержинска в ДНР

ТАСС: ВСУ начали малыми группами отводить силы из Дзержинска в ДНР

close
Thomas Peter/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали частичный отвод своих подразделений из Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По словам собеседника агентства, обстановка для украинских военных в Дзержинске «весьма плачевная», в связи с чем «они вынуждены снова бежать».

«Сейчас наблюдается частичный вывод подразделений из города», — сказал представитель силовых структур.

Он уточнил, что ВСУ действуют по отработанной практике вывода сил малыми группами.

В ночь на 13 октября глава ДНР Денис Пушилин сообщил о своем прибытии в Дзержинск. Подробностями визита в город он пообещал поделиться позднее, однако отметил успехи Вооруженных сил России в населенном пункте.

8 октября советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял, что российские войска взяли под контроль центр и многоэтажную застройку Дзержинска.

Этот город является крупным укрепленным населенным пунктом, в котором ВСУ выстраивали оборону на протяжении многих лет. Кроме того, Дзержинск является крупным железнодорожным узлом и промышленным центром.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения позиций ВСУ в Торецке.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами