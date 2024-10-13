В Херсонской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольной Украине части Херсонской области. Об этом сообщил глава украинской областной военной администрации региона Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

«Российские военные попали в объект критической инфраструктуры», — написал он.

Утром 13 октября о повреждении объекта инфраструктуры в Запорожской области заявили украинские власти региона.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия восстановит все поврежденные объекты на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

12 октября российское Минобороны заявило, что ВС РФ поразили объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса Вооруженных сил Украины.

Ранее в МИД РФ оценили идею называть новые регионы России историческими.