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В Херсонской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Глава Херсонской ОВА заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры

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РИА Новости

Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольной Украине части Херсонской области. Об этом сообщил глава украинской областной военной администрации региона Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

«Российские военные попали в объект критической инфраструктуры», — написал он.

Утром 13 октября о повреждении объекта инфраструктуры в Запорожской области заявили украинские власти региона.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия восстановит все поврежденные объекты на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

12 октября российское Минобороны заявило, что ВС РФ поразили объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса Вооруженных сил Украины.

Ранее в МИД РФ оценили идею называть новые регионы России историческими.

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