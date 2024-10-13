Израиль атаковал северо-восток Ливана

Израильские истребители нанесли серию ударов по северо-востоку Ливана. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По данным журналистов, военная авиация Израиля атаковала объекты возле населенных пунктов Макна и Юнин, к северу от города Баальбек.

Других подробностей не приводится.

В ночь на 13 октября военно-воздушные силы и артиллерия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли мощные удары по городам южных и восточных регионов Ливана. Позднее министерство здравоохранения страны сообщало, что в результате авиаудара со стороны Израиля в регионе Фтух-Кесруан на севере Ливана пострадали 15 человек.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

Ранее в ООН сообщили об угрозе безопасности миротворцев со стороны Израиля.