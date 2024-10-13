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Российские войска сбили 13 беспилотников ВСУ в трех регионах

Минобороны: силы ПВО сбили 13 БПЛА в Белгородской, Курской и Брянской областях

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Более 10 беспилотников Вооруженных сил Украины сбили ночью в Белгородской, Курской и Брянской областях. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено 13 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, шесть беспилотников сбили над территорией Белгородской и Курской областей, еще один — над территорией Брянской области.

Накануне сообщалось, что после ночной атаки Вооруженных сил Украины во дворе многоквартирного дома в Приморско-Ахтарске Краснодарского края обнаружили фрагмент беспилотника с неразорвавшейся частью.

Минобороны РФ заявляло, что системы ПВО ночью 12 октября сбили 47 украинских дронов.

Ранее полковник рассказал об особенности украинских «дронов-драконов».

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