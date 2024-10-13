Бойцы Вооруженных сил России на Харьковском направлении ликвидировали группу разведчиков украинской армии, в ее составе был военнослужащий с шевроном в виде флага США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

«На одном из уничтоженных в результате стрелкового боя разведчиков ВСУ был шеврон с изображением флага США», — отметил собеседник.

Документов у разведчика не было. Высока вероятность, что он был гражданином США и экс-военнослужащим американской армии, предположил источник издания.

Старший инструктор Ленинградского полка с позывным «Бетон» отмечал, что регулярные подразделения Вооруженных сил Украины и наемники на службе Киева конфликтуют из-за нехватки снабжения и экипировки. Кроме того, как пояснил российский военнослужащий, регулярные украинские части гораздо хуже подготовлены, чем наемники — это объясняется тем, что большинство украинских солдат были мобилизованы буквально «вчера», и их подготовка длилась совсем недолго.

Ранее Путин заявлял, что иностранные наемники в ВСУ несут потери «из-за своей глупости».