Богомаз сообщил об отражении атаки беспилотника ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) российской армии отразили атаку украинского беспилотника на Брянскую область, пострадавших нет. Об этом пишет в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БпЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — пишет Богомаз.

До этого в Курской области была объявлена опасность атаки дронов, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

12 октября в Курской области примерно в такое же время объявляли опасность атаки беспилотников. Этот режим действовал почти пять часов. Кроме того, в регионе четыре раза в течение дня была объявлена ракетная опасность, а в небе над областью были сбиты три украинские ракеты. Губернатор выразил благодарность защитникам региона.

Ранее Зеленский сообщил о попытках России оттеснить ВСУ в Курской области.