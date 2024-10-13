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Трамп опасается начала третьей мировой войны

Трамп считает, что третья мировая война начнется в ближайшие месяцы

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Brian Snyder/Reuters

Высок риск того, что третья мировая война начнется в ближайшие месяцы из-за безрассудной политики правительства Соединенных Штатов. Об этом заявил кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает медиакомпания RSBN.

«Я беспокоюсь насчет следующих трех-четырех месяцев в том плане, что мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть в правительстве», — заявил Трамп на митинге своих сторонников в штате Калифорния.

На митинге Трамп вновь пообещал как можно скорее завершить конфликт на Украине, а также «прекратить хаос на Ближнем Востоке».

До этого научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов заявил, что прежняя ядерная доктрина России была безрассудной в своей основе, ее необходимо заменить.

Он считает, что Россия поступила неправильно, вступив в специальную военную операцию на Украине без наиболее сильного компонента российских Вооруженных сил — ядерного оружия.

Ранее россияне оценили угрозу ядерной войны.

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