На Украине выяснили, зачем сотрудники ТЦК проводят облавы в клубах и на концертах — так Киев хочет перебить негативную тенденцию, связанную с мобилизацией в Вооруженные силы. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Первая причина — сами по себе низкие показатели мобилизации, во многих регионах военкомы не справляются даже с половиной спущенного из Киева плана. Вторая причина — массовое недовольство населения Украины из-за привилегированного положения жителей крупных городов, которые имеют возможность ходить в клубы или на концерты, например, «Квартала 95» партнеров Владимира Зеленского, и не бояться быть насильно призванными — они имеют возможность заплатить за свою «безопасность».

Дело в том, что на Украине существует тенденция принудительно забирать в армию жителей сел и малых городов — эта категория украинских граждан редко имеет возможность заплатить взятку военкомам или сбежать из страны, как поясняет издание.

«Страна» считает, что облавы в клубах, торговых центрах и на концертах будут обладать мизерным позитивным эффектом для мобилизации, но напугают еще больше потенциальных призывников и вызовут новую волну бегства мужского населения с Украины.

До этого украинские военкомы и полиция организовали рейды в торгово-развлекательных центрах и клубах на Западной Украине.

Ранее сообщалось, что на Украине военкомы похитили для мобилизации еще одного священника.