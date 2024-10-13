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Глава ДНР Пушилин приехал в Дзержинск

Глава ДНР Пушилин заявил о прибытии в Дзержинск

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Александр Сухов/РИА Новости

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин приехал в Дзержинск (украинское название — Торецк) и отметил успехи Вооруженных сил России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Уважаемые друзья, город Дзержинск, наше подразделение, наши легендарные командиры <…> Есть возможность уже за долгие годы побывать в нашем городе, русском городе Дзержинске», — подчеркнул он.

Пушилин сообщил, что военнослужащий с позывным «Остап», который был в кадре рядом с ним, «продвигается со своими бойцами и днем, и ночью».

Подробностями поездки глава ДНР пообещал поделиться позднее.

8 октября советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял, что российские войска взяли под контроль центр и многоэтажную застройку Дзержинска.

Этот город является крупным укрепленным населенным пунктом, в котором Вооруженные силы Украины выстраивали оборону на протяжении многих лет. Также Дзержинск является крупным железнодорожным узлом и промышленным центром.

Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиций ВСУ в Торецке.

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