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В Пентагоне обеспокоились ударами Израиля по миротворцам в Ливане

Остин выразил беспокойство из-за ударов ЦАХАЛ по позициям миротворцев в Ливане

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Andrew Harnik/AP

Министр обороны США Ллойд Остин созвонился с израильским коллегой Йоавом Галантом и в телефонном разговоре выразил беспокойство из-за сообщений об ударах армии страны по позициям миротворческих сил ООН в Ливане. Об этом говорится в пресс-релизе Пентагона.

«Министр обороны особо подчеркнул важность обеспечения безопасности сил ООН в Ливане (UNIFIL) и Ливанской армии, а также отметил необходимость как можно скорее перейти от военных операций в Ливане к дипломатическому пути решения конфликта», — отмечается в сообщении.

Остин упомянул и тяжелую гуманитарную ситуацию в Газе и призвал принять меры для ее улучшения. После этого он заверил Галанта в неизменной приверженности США безопасности Израиля.

7 октября The New York Times написала о том, что израильская армия подвергает опасности миротворцев ООН, разместив свои позиции рядом с миссией всемирной организации на время сухопутной операции против «Хезболлы» в Ливане. 10 октября стало известно, что Главный штаб Временных сил ООН в южном Ливане и опорные пункты миротворческих сил неоднократно подвергались обстрелам со стороны Израиля. Двое миротворцев получили ранения при обстреле танком Израиля наблюдательного пункта сил ООН.

В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля объявила об ограниченных наземных рейдах в южном Ливане против ливанского шиитского движения «Хезболла». Израильская армия заявила о «локализованных, целевых сухопутных» операциях в деревнях, расположенных близко к границе, которые представляют непосредственную угрозу для израильских населенных пунктов. Началу сухопутной операции предшествовали массированные воздушные удары по объектам «Хезболлы» на ливанской территории.

Ранее Пентагон высказался о поставках противоракетных комплексов THAAD Израилю.

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Операция Израиля в Ливане
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