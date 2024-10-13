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Ливан вернет армию на границу с Израилем

LBC: спикер парламента Ливана подтвердил план разместить армию на границе

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dpa/Global Look Press

Спикер парламента Ливана, лидер шиитской партии «Амаль» Набих Берри подтвердил в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном план разместить регулярную армию на границе с Израилем. Об этом сообщает ливанский телеканал LBC.

«Берри подтвердил официальную позицию Ливана, занятую ливанским правительством, по немедленному прекращению огня и развертыванию ливанской армии до международно признанной границы между двумя странами во исполнение резолюции ООН 1701», — заявили в эфире телеканала.

Уточняется, что Берри и Макрон провели телефонные переговоры. Еще одной темой разговора стал гуманитарный кризис в Ливане, вызванный вынужденным перемещением 1,2 миллионов ливанцев, которые проживают в зоне конфликта Израиля и «Хезболлы».

До этого стало известно о том, что военно-воздушные силы (ВВС) и артиллерия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносят мощные удары по городам южных и восточных регионов Ливана.

Ранее сообщалось, что раненый глава спецслужбы «Хезболлы» находится в больнице.

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