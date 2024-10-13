ХАМАС перед атакой на Израиль построил планы на основе 17 тысяч фото

Палестинское исламистское движение ХАМАС разработало три плана нападения на Израиль, которое состоялось 7 октября 2023 года, на основе более 17 тысяч фотоснимков. Об этом пишет сообщает The Washington Post со ссылкой на документы, найденные израильскими военными в командных пунктах ХАМАС.

«Среди изображений — макеты израильских авиабаз и военных объектов, а также диаграммы, показывающие маршруты полетов коммерческих самолетов, использующих международный аэропорт Бен-Гурион за пределами Тель-Авива», — пишет издание.

Члены ХАМАС проанализировали спутниковые снимки, фотографии израильских городов и ландшафтов.

Одним из планов было уничтожению небоскреба в Тель-Авиве. В документе в качестве возможных целей указываются башня Моше Авива, 70-этажное здание, второе по высоте в Израиле, а также комплекс Azrieli Center, включающий три небоскреба, большой торговый центр, железнодорожную станцию ​​и кинотеатр. В плане также отмечается расположение здания штаб-квартиры Армии обороны Израиля. В ХАМАС предполагали, что обрушение близлежащего высотного здания может уничтожить военный объект, отмечает издание.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч членов палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. В плен попали более двухсот заложников. В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. После этого еврейское государство начало операцию «Железные мечи» в секторе Газа.

Ранее в Палестине обвинили Израиль в стремлении уничтожить сектор Газа.