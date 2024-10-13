Израиль обстреливает населенные пункта на юге и востоке Ливана

Военно-воздушные силы (ВВС) и артиллерия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносят мощные удары по городам южных и восточных регионов Ливана. Об этом сообщает в эфире эмиратский телеканал »Аль-Арабия».

Речь идет об авиаударах и артиллерийских обстрелах по населенным пунктам Айта Аш-Шааб и Рамия, которые расположены в южном приграничье Ливана — в районе этих поселков ЦАХАЛ предпринял попытки вторжения на территорию страны, там идут боевые действия против шиитского вооруженного движения «Хезболла».

На востоке страны под удар авиации ЦАХАЛ попали населенные пункты Ханин и Шакра, а также поселок Юнин, расположенный на востоке долины Бекаа.

До этого «Хезболла» предупредила об атаке по военным объектам и укрытиям ЦАХАЛ на севере еврейского государства.

В «Хезболле» также пояснили, что будут обстреливать брошенные дома местных жителей в регионах северной части Израиля, так как там якобы укрываются бойцы подразделений Армии обороны Израиля.

Ранее сообщалось, что раненый глава спецслужбы «Хезболлы» находится в больнице.