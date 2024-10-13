В Германии недовольны планами разместить ракеты США против России

Депутаты бундестага критикуют федерального канцлера Олафа Шольца за решение разместить ракеты Соединенных Штатов на своей территории против России. Об этом сообщает служба новостей Tagesschau.

Критика Шольца звучит как от оппозиционных партий, так и от его собственной Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — так, лидер парламентской группы Рольф Мютцених назвал решение Шольца непреднамеренной военной провокацией, а представитель левого крыла Ральф Стегнер принял участие в большой антивоенной демонстрации в Берлине 3 октября.

В союзной Шольцу партии «Союз 90/Зеленые» депутат Мерл Спеллерберг обвинила Шольца в игнорировании мнения бундестага по такому важному вопросу, как размещение иностранного наступательного оружия на территории страны.

До этого в парламенте Германии призвали прекратить использование ракет на Украине.

Ранее аналитики выяснили, как немцы относятся к идее территориальных уступок со стороны Украины ради мира с РФ.