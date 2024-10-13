Минобороны ФРГ сделало внушение своим военным за фото с россиянами

Немецкое Минобороны запретило военным страны участвовать в мероприятиях Международного совета военного спорта (CISM), если там будут присутствовать представители РФ и Белоруссии, пишет Bild.

Издание уточняет, что РФ продолжает оставаться членом CISM и может участвовать в состязаниях. Оборонное ведомство Германии отреагировало на появление совместных фото немецких и российских военных.

«С участвовавшими в соревновании CISM военными бундесвера была проведена разъяснительная работа. Было ясно дано понять, что такие фото неприемлемы», — заявил представитель минобороны республики.

CISM была основана в 1948 году во Франции. Сейчас в ее составе 140 стран-участниц. Совет объединяет исключительно военных спортсменов. Основная задача CISM заключается в установлении тесных и постоянных связей между ВС разных стран в области спорта и физического воспитания.

Ранее в Германии призвали ввести всеобщий воинский призыв «как можно скорее».