Финнов и шведов стали готовить к войне

Гражданам Финляндии и Швеции раздадут новые инструкции на случай войны. Об этом сообщает финское издание Helsingin Sanomat со ссылкой на директора по связям с общественностью Министерства внутренних дел Финляндии Эрикку Койстинена.

«В Финляндии 18 ноября будет запущен сайт с большим объемом информации о подготовке к кризисам, собранной из разных источников. В тот же день Швеция начинает раздавать своим гражданам брошюры с инструкциями о том, как следует действовать в случае войны или чрезвычайной ситуации», — сообщает издание.

При этом Койстинен, которого цитирует газета, отмечает низкую готовность и финнов, и шведов к кризисным ситуациям. Отмечается, что в Финляндии уже начали работу с населением, а в Швеции в последний раз публиковались такие инструкции во время Второй Мировой войны.

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