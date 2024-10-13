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В Германии считают, что Украина не сможет провести контрнаступление

В Бундесвере заявили, что Киев не способен провести контрнаступление

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Jens-Ulrich Koch/dpa/Global Look Press

Украина в ближайшее время не сможет провести контрнаступление. Об этом заявили в Вооруженных силах Германии, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

В оборонном ведомстве «не верят» в способность Киева к скорому контрнаступлению, пишет издание.

Кроме того, Бундесвер больше не будет поставлять Вооруженным силам Украины танки Leopard 2, боевые машины пехоты и танковые гаубицы.

Накануне американская газета Hill отмечала, что у президента РФ есть основания считать, что Россия побеждает на Украине, поэтому в нынешних условиях нет смысла повышать градус напряженности конфликта.

Кроме того, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявлял, что бойцы ВСУ, которые не желают отдавать свои жизни за режим Зеленского, могут стать средой для военных путчей. По его словам, за первое полугодие 2024 года сотрудники правоохранительных органов на Украине возбудили порядка 30 тысяч уголовных дел о бегстве военнослужащих, из которых 11,2 тысячи — по статье «дезертирство».

Бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком подчеркивал, что Украина уже проиграла в конфликте с Россией. По его мнению, средства массовой информации не могут об этом говорить до выборов президента США, которые пройдут 5 ноября.

Ранее экс-советник Пентагона предрек побег Зеленского в столицу одной из европейских стран.

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