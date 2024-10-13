Bild сообщил, что Берлин проигнорировал просьбы Киева о Taurus и НАТО

Берлин проигнорировал просьбы Киева о передаче ракет Taurus и ускоренном приеме в НАТО, сообщает Bild со ссылкой на источник.

Во время последней встречи президента Украины Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине обсуждались два требования: разрешение на удары вглубь России и ускоренный прием Украины в Североатлантический альянс. Оба требования остались без внимания, Шольц не дал четкого ответа.

По данным издания, решение президента США Джо Байдена отложить встречу по Украине в Рамштайне из-за урагана «Милтон» было отговоркой, поскольку он не хочет обсуждать российско-украинский конфликт перед выборами в США.

Накануне сообщалось, что шансы на исполнение просьб Зеленского по дальнейшей поддержке крайне малы.

Ранее Зеленский рассказал Макрону об очередных проблемах у ВСУ.