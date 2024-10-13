Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Bild сообщил, что Берлин проигнорировал просьбы Киева о Taurus и НАТО

Bild: Берлин проигнорировал просьбы Киева о ракетах Taurus и приеме в НАТО

close
Angelika Warmuth/Reuters

Берлин проигнорировал просьбы Киева о передаче ракет Taurus и ускоренном приеме в НАТО, сообщает Bild со ссылкой на источник.

Во время последней встречи президента Украины Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине обсуждались два требования: разрешение на удары вглубь России и ускоренный прием Украины в Североатлантический альянс. Оба требования остались без внимания, Шольц не дал четкого ответа.

По данным издания, решение президента США Джо Байдена отложить встречу по Украине в Рамштайне из-за урагана «Милтон» было отговоркой, поскольку он не хочет обсуждать российско-украинский конфликт перед выборами в США.

Накануне сообщалось, что шансы на исполнение просьб Зеленского по дальнейшей поддержке крайне малы.

Ранее Зеленский рассказал Макрону об очередных проблемах у ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами