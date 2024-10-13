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Пентагон высказался о поставках противоракетных комплексов THAAD Израилю

Пентагон: США не приняли решение о размещении в Израиле комплексов THAAD

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Capt. Adan Cazarez/U.S. Army

США еще не приняли решения по поводу размещения на территории Израиля своих противоракетных комплексов THAAD, заявили в Пентагоне РИА Новости.

«Решение на данный счет еще не принято», — сказал представитель оборонного ведомства.

Накануне израильские СМИ Channel 12 и Army Radio сообщили, что в рамках подготовки к ответу Израиля на иранское нападение США отправят в Израиль батареи ПРО для перехвата баллистических ракет, а применять THAAD должны будут американские военные.

23 сентября 2024 года Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» против шиитского движения «Хезболла» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». «Хезболлу» поддержал Иран, в первые дни запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) — это мобильный противоракетный комплекс наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет средней и меньшей дальности на конечном участке траектории полета цели. Его зона поражения характеризуется следующими показателями: досягаемость по высоте составляет около 150-200 км, по дальности – до 200 км. Скорость поражаемой цели, при которой реализуется подобная зона поражения, составляет около 3,5-4,8 км/сек. Дивизион противоракетного комплекса THAAD состоит из пункта управления BM/C41, радиолокационной станции обнаружения и сопровождения баллистических целей, четырех пусковых установок. Боекомплект противоракет насчитывает 60 шт.

Ранее Bloomberg узнал о слабом влиянии США на политику Израиля на Ближнем Востоке.

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