В США считают, что ХАМАС собирался атаковать Израиль еще раньше

Палестинское радикальное движение ХАМАС планировало атаковать Израиль еще осенью 2022 года. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Изначально ХАМАС планировал провести атаку под кодовым названием «Большой проект» осенью 2022 года. Однако группировка отложила выполнение плана, так как пыталась убедить Иран и «Хезболлах» принять в нем участие», — сообщает издание.

Утверждается, что эта информация содержится в секретных документах ХАМАС, которые оказались в доступе американского издания.

До этого американское издание The Wall Street Journal заявило, что движение ХАМАС планирует снова начать устраивать теракты со смертниками-подрывниками.

В августе новым главой политбюро ХАМАС был избран лидер группировки в секторе Газа Яхья Синвар. Он стал преемником Исмаила Хании, ликвидированного в Тегеране в конце июля. По мнению аналитиков, это назначение подтверждает радикальный курс ХАМАС, которого движение придерживается после нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Синвара называют одним из организаторов этой атаки.

Ранее в Иране пригрозили Израилю уничтожением.