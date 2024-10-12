Украинские военкомы совместно с полицией организовали облаву на АЗС в Киеве. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Военкомы проверяют документы на АЗС Socar в Киеве. С ними действует полиция», — сообщает издание в социальных сетях.

Уточняется, что эта акция является прямым продолжением аналогичных действий отделов территориальных центров комплектования Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые начались в пятницу, 11 октября.

До этого в городе Черкассы в центральной части Украины группа военкомов организовала проверку мужчин призывного возраста на концерте местного стендап-комика Антона Тимошенко.

12 октября сообщалось, что военкомы проводят рейды по отлову призывников в общественных местах Киева, Одессы и Кривого Рога. Мужчин задерживали в торговых центрах, спортклубах и иных общественных местах вплоть до концерта популярной группы «Океан Эльзы».

Ранее сообщалось, что на Украине военкомы похитили для мобилизации еще одного священника.