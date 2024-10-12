ЦАХАЛ расширил закрытую военную зону на севере Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила еще пять районов на севере страны закрытой военной зоной. Об этом сообщает ее пресс-служба в Telegram-канале.

Согласно публикации, в нее будут включены Зраит, Шомера, Штула, Нетуа и Эвен Менахем. Въезд в них будет запрещен с 20:00 12 октября.

6 октября в Израиле появилась закрытая военная зона. Тогда она включала три района — Манару, Ифтах и Малкию. 7 октября к ним добавились еще пять приграничных поселений на севере.

В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля объявила об ограниченных наземных рейдах в южном Ливане против ливанского шиитского движения «Хезболла». Израильская армия заявила о «локализованных, целевых сухопутных» операциях в деревнях, расположенных близко к границе, которые представляют непосредственную угрозу для израильских населенных пунктов.

Началу сухопутной операции предшествовали массированные воздушные удары по объектам «Хезболлы» на ливанской территории. По данным The New York Times, операции проводятся небольшими группами коммандос, однако в случае необходимости на территорию Ливана могут быть введены более крупные силы, которые в последние дни были сосредоточены на границе.

Ранее «Хезболла» атаковала штаб военного округа на севере Израиля.