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В двух областях Украины раздались взрывы

В Киевской и Черкасской областях прозвучали взрывы

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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Киевской и Черкасской областях Украины раздались взрывы. Об этом передает ТАСС со ссылкой на данные украинского телеканала Freedom.

Какие-либо подробности случившегося не назывались.

Воздушная тревога сейчас действует в шести регионах Украины — в Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской и Черкасской областях.

Накануне сообщалось, что 11 октября в Николаеве на юге Украины получил повреждения объект критической инфраструктуры. В этот же день министерство обороны России сообщило, что российские военнослужащие за минувшую неделю нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием по объектам на территории Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны России, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Западе оценили эффективность российских авиабомб.

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