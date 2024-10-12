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Украинский офицер впечатлился работой российских дронов

Украинский офицер Арти Грин заявил об успешной работе российских дронов

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Станислав Красильников/РИА Новости

Разведывательные дроны дальнего действия Вооруженных сил Украины меркнут на фоне беспилотных летательных аппаратов российской армии. Об этом сообщил украинский офицер Арти Грин в интервью журналисту Евгению Киселеву (признан в РФ иностранным агентом, внесен в РФ в список террористов и экстремистов), передает РИА Новости.

«Можно сказать, что у нас ничего нет», — отметил Грин.

По его словам, украинская армия ничего не может противопоставить разведывательным беспилотникам дальнего действия Вооруженных сил России, поскольку они способны функционировать и в глубоком тылу противника.

«Они (российские дроны. — прим. ред.) реально работают на большой глубине. До 200 км — влегкую», — подчеркнул украинский офицер.

Заместитель главы правительства Республики Саха Анатолий Семенов отмечал, что в Якутии испытали новый российский беспилотник VTOL. Он оснащен электрическим двигателем и способен преодолевать 200 километров, рабочий потолок дрона составляет 1000 метров.

А беспилотный летательный аппарат «Альбатрос М5» уже начал поступать в подразделения Вооруженных сил России. Он ведет разведку в глубоком тылу противника и корректирует артиллерийский огонь. Летательный аппарат может находиться в воздухе около 4,5 часа, скорость — до 110 км/ч.

Ранее командующий ВСУ заявил о нехватке денег на развитие беспилотников.

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