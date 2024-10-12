Зеленский рассказал о действиях РФ в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, опубликованном в его Telegram-канале, сообщил о положении ВСУ на линии боевого соприкосновения.

В том числе глава государства рассказал об обстановке в Курской области.

«Относительно Курской операции были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи», — заявил лидер.

По мнению Зеленского, атака ВСУ на территорию Курской области помогает «мотивировать» Запад на предоставление помощи Украине. 4 октября он поблагодарил военных республики за операцию в регионе.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее главком назвал число солдат ВСУ в курском приграничье.