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Флагманские истребители РФ отработали прикрытие наносящей удары по ВСУ авиации

Минобороны показало патрулирование курского приграничья российскими Су-35С

Летчики российских истребителей Су-35с выполнили плановое патрулирование в курском приграничье, сообщает Минобороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, экипажи Су-35с во время маневров отработали прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации и вертолетов, которые наносят удары по объектам и технике украинских ВС.

В сентябре в экспертном докладе Центра анализа мировой торговли оружием Су-57 был назван наиболее испытанным в боевых условиях истребителем пятого поколения из всех на данный момент существующих машин этого класса. Согласно документу, это признается и в западных странах. В настоящее время только в США, Китае, РФ, Южной Корее, Турции, Индии, Японии существуют программы разработки истребителей пятого поколения, и только США с F-22A Raptor и F-35, Китай с J-20 и Россия с Су-57 имеют на вооружении эти машины.

Ранее российский Су-35 «подрезал» американский F-16 у побережья Аляски.

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