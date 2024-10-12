Над Курской областью сбили третью ракету ВСУ за сутки

Третью за сутки ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Курской областью. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Еще одну украинскую ракету уничтожили в Курской области сегодня вечером. Спасибо нашим защитникам!» — написал глава области.

Немногим ранее Смирнов сообщил, что украинские военные попытались нанести ракетный удар по Курской области. По его словам, российские системы противовоздушной обороны сбили две ракеты ВСУ.

12 октября пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что за минувшие сутки российские бойцы отразили пять атак ВСУ на территории Курской области. По данным оборонного ведомства, боевые действия шли в направлении населенных пунктов Любимовка, Новоивановка и Толстый Луг.

В ходе боев украинские военные потеряли до 60 бойцов. Также бойцы Вооруженных сил РФ вывели из строя 13 единиц техники — два танка, пять автомобилей и шесть боевых бронированных машин.

Ранее раскрыли число освобожденных от ВСУ населенных пунктов в Курской области.