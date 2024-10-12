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Украинский дрон «Лютый» сбили в Херсонской области

Сальдо: среди 16 сбитых беспилотников в Херсонской области был дрон «Лютый»

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Inna Varenytsia/REUTERS

В небе над Херсонской областью были сбиты 16 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), среди них был дрон «Лютый». Об этом рассказал глава региона Владимир Сальдо.

«Среди сбитых целей нашли украинский дрон-камикадзе самолетного типа «Лютый» — дешевую копию турецкого «Байрактара», — рассказал он.

Как уточнил Сальдо, в результате украинской атаки никто не пострадал. Осколки сбитых беспилотников упали на землю вдалеке от населенных пунктов.

Незадолго до этого частный дом в селе Красное в Скадовском районе Херсонской области оказался полностью разрушен в результате ракетной атаки украинских войск, рассказал Сальдо.

7 октября Следственный комитет сообщил о покушении на начальника районного отдела полиции в Херсонской области. По данным следствия, инцидент произошел приблизительно в 10:40 мск на территории площадки у магазина «Троя» в поселке городского типа Новотроицкое.

Ранее украинский беспилотник атаковал сотрудников МЧС в ДНР.

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